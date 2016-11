16.11.2016 15:00

Metallica besuchen vier deutsche Städte und Radiosender, Fan-Chat im Livestream

Wollen am 16. November Deutschland erobern: Metallica

METALLICA besuchen anlässlich des Releases ihres neuen Albums "Hardwired...To Self-Destruct" (VÖ: 18.11.) am Mittwoch, den 16. November, Deutschland. Die vier Bandmitglieder besuchen in vier verschiedene Städte vier verschiedenen Radiosendern. Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr sind James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Rob Trujillo live in München (Rock Antenne), Köln (WDR 2), Hannover (Radio 21) und Berlin (Star FM) zu hören. Anschließend gibt es um 15 Uhr einen exklusiven Fan-Chat als Livestream mit allen Bandmitgliedern, an dem jeder Fan teilnehmen kann. Ab sofort könnt ihr dazu via Facebook, YouTube und Twitter unter dem Hashtag #AskMetallica eure Fragen stellen. Ausgewählte Fragen werden dann live beantwortet. Unten im Player könnt ihr den Chat-Livestream am 16. November ab 15:00 Uhr mitverfolgen. Viel Spaß!