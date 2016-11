15.11.2016 11:16

Devilment: 'Full Dark, No Stars'-Animations-Lyric-Clip veröffentlicht

Ließen sich von Stephen King inspirieren: Devilment

DEVILMENT haben zu ihrem Track 'Full Dark, No Stars' ein animiertes Lyric-Video online gestellt. Frontmann Dani Filth verrät, dass der Song von einem weltberühmten Schriftsteller inspiriert wurde:



"Der Songtitel ist einer Horror-Anthologie von Stephen King entlehnt, ähnlich wie der Titel unseres ersten Albums, der aus einem Buch von Clive Barker ("The Great And Secret Show") stammt. Es gibt aber keine Verbindung zwischen dem Buch und dem Song, außer dass er eine düstere Zeit repräsentiert, einen Zustand heftiger Depression, eine Abwesenheit des Seins. Wie bei vielen Songs auf dem Album geht es darum, das Licht wiederzufinden, die Dämonen zu besiegen und über den riesigen Schatten der Angst zu triumphieren."



Das neue DEVILMENT-Album "Devilment II: The Mephisto Waltzes" erscheint am 18. November via Nuclear Blast.