15.11.2016 10:28

Ghost: Video deutet Einführung von Papa Emeritus IV an

Ghost - dankt Papa Emeritus III bald ab?

GHOST bereiten ihre Fans im untenstehenden Video auf die vierte Inkarnation ihres Frontmanns Papa Emeritus vor. In dem Clip fragt Sister Imperator die "Gemeinde" wortwörtlich: "Seid ihr bereit für die vierte Inkarnation?", nachdem sie die restlichen Bandmitglieder wegen der immer noch nicht errungenen Weltherrschaft rügt: "Trotz eures Scheiterns glaube ich immer noch an euch, weil ich die Zukunft gesehen habe. Ich war bereits Zeugin von drei Konfigurationen, und jedes Mal sehe ich, dass wir dem großen Ziel näher kommen."



Bisher präsentierten GHOST zu jedem neuen Album einen "neuen" Papa Emeritus, die nächste Scheibe der Okkult-Rocker dürfte also nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.