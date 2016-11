15.11.2016 10:00

Twisted Sister: Videos vom Abschiedskonzert sind online

Haben die Ziellinie überschritten: Twisted Sister

TWISTED SISTER spielten am 12. November beim Corona Northside Rock Park Meeting Fest in Mexiko das letzte Konzert vor ihrer Auflösung - schaut euch unten zwei Videos von der Show an. An den Drums saß auch bei der Abschiedsvorstellung Mike Portnoy (THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER), der seit dem Tod von A.J. Pero 2015 als Schlagzeuger einsprang. Frontmann Dee Snider gab in einem Twitter-Kommentar zu: "Ich bin froh, dass wir die Ziellinie erreichen, aber traurig, es enden zu sehen."