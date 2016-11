14.11.2016 17:00

Aerosmith kündigen "Aero-Vederci Baby!"-Europatour für 2017 an

Abschied oder nicht? Aerosmith gehen auf "Aero-Vederci, baby!"-Tour

AEROSMITH haben für das kommende Jahr eine große Europatour unter dem Motto "Aero-Vederci, Baby!" geplant. Mit dem Tournamen nimmt die Band die Gerüchte um ihre angebliche Auflösung oder eine Abschiedstour auf die Schippe und hat dementsprechend einen als Nachrichtensendung getarnten Videoclip gedreht, in dem Fronter Steven Tyler fragt: "Ist an den Gerüchten, dass dies die letzte große Sause sein wird, was dran?", worauf Gitarrist Joe Perry antwortet: "Wer zur Hölle weiß das schon?" - schaut euch das Video unten an.



AEROSMITH live im deutschsprachigen Raum:



26.05.17 München - Königsplatz

30.05.17 Berlin - Waldbühne

20.06.17 Köln - Lanxess Arena

05.07.17 CH-Zürich - Hallenstadion