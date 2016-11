14.11.2016 15:35

Metallica: Release-Show in London wird live gestreamt

Streamen ihre Release-Show in London: Metallica

METALLICA spielen am 18. November zur Veröffentlichung ihres Albums "Hardwired...To Self-Destruct" im Londoner House Of Vans ein Konzert im kleinen Rahmen – alle Fans, die nicht dabei sein können und sich deswegen ärgern, haben jedoch die Möglichkeit, die Release-Show am 18. November ab 22:00 Uhr CET live auf houseofvanslondon.com zu streamen.

Viel Spaß!