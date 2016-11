14.11.2016 14:19

Goodbye To Gravity: "Back To Life"-Benefizalbum für Opfer der Brandkatastrophe veröffentlicht

Ein Tribut an Goodbye To Gravity: "Back To Life"

Beim GOODBYE TO GRAVITY-Release-Konzert zu ihrem Album "Mantras Of War" kam es am 30. Oktober 2015 im Colectiv Club in Bukarest zu einer Brandkatastrophe, die 64 Todesopfer forderte - darunter auch vier Bandmitglieder. Am 28. Oktober erschien nun das Benefizalbum "Back To Life", dessen Erlös den Verletzten und den angehörigen der Todesopfer zugute kommen soll. Unter anderem MY DYING BRIDE, TRISTANIA, ELUVEITIE und MATRICIDE beteiligten sich mit ihren Songs an der Scheibe. Hier könnt ihr "Back To Life" streamen und runterladen, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet.