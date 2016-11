14.11.2016 12:42

Def Leppard: "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit"-DVD kommt im Februar

Schnitten ihre Detroit-Show für einen Konzertfilm mit: Def Leppard

DEF LEPPARD veröffentlichen am 10. Februar via Eagle Rock Entertainment ihren Konzertfilm "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit" auf DVD+2CD, Blu-ray+2CD und digital. Mitgefilmt wurde für die Veröffentlichung die Show im DTE Music Theatre auf der 2016er Sommertour der Hardrocker. Fronter Joe Elliott verrät, wie die Idee zur DVD zustande kam:



"Ich fand, dass wir eines der Konzerte von der 2016er Tour mitschneiden sollten, weil wir abgesehen von den "Viva Hysteria"-Shows seit 1988 keine Live-Performance mehr aufgenommen haben. Dann war es nur noch eine Frage der Location, als das aktuelle Album so gut ankam. Sobald die Lichter ausgingen, konnten wir von der Bühne die Sonne untergehen sehen, und die Energie des Publikums wurde immer intensiver. Es war eine gute Wahl und eine tolle Art, DEF LEPPARD 2016 zu dokumentieren."



Die "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit"-Tracklist:



Disc 1

01. Let's Go

02. Animal

03. Let It Go

04. Dangerous

05. Foolin'

06. Love Bites

07. Armaggeddon It

08. Rock On

09. Man Enough

Disc 2

01. Rocket

02. Bringin' On The Heartbreak

03. Switch 625

04. Medley: Hysteria / Heroes

05. Let's Get Rocked

06. Pour Some Sugar On Me

07. Rock Of Ages