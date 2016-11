14.11.2016 11:34

Eagles Of Death Metal: Zutritt zur Bataclan-Neueröffnung verweigert?

Jesse Hughes (l.) - vom Bataclan abgewiesen?

Beim EAGLES OF DEATH METAL-Konzert am 13. November 2015 kam es im Pariser Club Bataclan zu einem Terroranschlag, der die Welt erschütterte. Am 12. November 2016 feierte das Bataclan mit einem Konzert von STING Wiedereröffnung, doch angeblich wurde einigen EODM-Mitgliedern, unter ihnen Fronter Jesse Hughes, der Eintritt verwehrt.

"Sie kamen, und ich warf sie raus - es gibt Dinge, die man nicht verzeihen kann", erklärte Bataclan-Co-Manager Jules Frutos gegenüber "AFP". Gemeint sind Aussagen von Hughes, der anklingen ließ, dass die Terroristen möglicherweise Verbündete beim Sicherheitspersonal des Clubs hatten. Zwar entschuldigte sich Hughes später via Facebook für seine Verschwörungstheorien, Frutos jedoch merkte an: "Er macht diese falschen Anschuldigungen alle zwei Monate. Unseren Sicherheitsdienst zu beschuldigen, mit den Terroristen gemeinsame Sache zu machen, ist Wahnsinn. Genug damit. Das muss aufhören."

EAGLES OF DEATH METAL-Manager Marc Pollack zufolge wurde Hughes allerdings gar nicht vom Bataclan abgewiesen. Gegenüber Billboard.com berichtet der Manager, dass der Sänger zwar auf Einladung des Bürgermeisters an dem Abend in Paris war, den Club jedoch gar nicht betreten, sondern nur mit den Fans und Betroffenen draußen reden wollte:

"Es geht hier darum, sich an den tragischen Verlust so vieler Leben zu erinnern, der während der Show genau vor Jesses Augen passierte, und dieser Feigling Jules Frutos hat das Bedürfnis, die Wiedereröffnung seiner eigenen Clubs zu besudeln, indem er der Presse Lügengeschichten erzählt. Jesse hat nie versucht, den Club bei STINGs Konzert zu betreten."