14.11.2016 10:57

Metallica kündigen "Blackened Friday" zum "Hardwired...To Self-Destruct"-Release an

Ab 18. November zu haben: "Hardwired...To Self-Destruct"

METALLICA haben sich für die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Hardwired...To Self-Destruct" eine kleine Überraschung ausgedacht: Ausgewählte Plattenläden überall auf der Welt werden am Donnerstag, den 17. November, kurz vor Mitternacht wieder öffnen, so dass sich die Fans schon in den ersten Minuten des 18. November den Langspieler kaufen können. Außerdem wird es METALLICA-Goodies in limitierter Auflage gratis dazugeben, so lange der Vorrat reicht. Alle Infos über den "Blackened Friday" und die teilnehmenden Geschäfte findet ihr unter metallica.com/blackenedfriday.