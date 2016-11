14.11.2016 10:37

Rhapsody Of Fire: Giacomo Voli als neuer Sänger bestätigt

Giacomo Voli (2.v.l.) ist der Neue bei Rhapsody Of Fire

RHAPSODY OF FIRE stellen ihren neuen Frontmann Giacomo Voli vor, der für Fabio Lione in die Band kommt. In einem Statement berichten die Epic-Metaller:



"Wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir sehr enthusiastisch, Giacomo in der Band zu haben, und wir versprechen euch, dass er neben einer fantastischen Stimme auch neue Energie mitgebracht hat. Wir freuen uns schon darauf, ihn auf euch loszulassen! Bleibt dran! Weitere Neuigkeiten und Videomaterial gibt es schon sehr bald!"



Auf der Facebook-Seite der Band könnt ihr euch einen kleinen Clip anschauen, in dem Voli seinen Einstand gibt. Viel Spaß!