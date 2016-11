11.11.2016 16:53

Majesty: "Rebels"-Albumtitel, Trailer und erste Details veröffentlicht

Arbeiten am neuen Album "Rebels": Majesty

MAJESTY-Frontmann Tarek Maghary enthüllt im untenstehenden Video den Titel des kommenden Albums, das 2017 via NoiseArt Records erscheint. Die Scheibe wird "Rebels" heißen - warum, erklärt euch der Sänger im Anschluss selbst. Außerdem ermuntert euch Tarek, unter dem Hashtag #Rebels all eure Fragen über die Aufnahmen, die Scheibe an sich oder die Band zu stellen. In einem der nächsten Trailer werden MAJESTY dann ausgewählte Fragen beantworten.