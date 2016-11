11.11.2016 15:42

Sixx:A.M. streamen 'Without You'-Coversong

SIXX:A.M. streamen unten ihre Version des BADFINGER-Songs 'Without You', der unter anderem schon von Mariah Carey gesungen wurde. Die SIXX:A.M.-Version findet ihr auf dem neuen Album "Vol. 2, Prayers For The Blessed", das am 18. November bei Eleven Seven Music erscheint.



Die "Vol. 2, Prayers For The Blessed"-Tracklist:



01. Barbarians (Prayers For The Blessed)

02. We Will Not Go Quietly

03. Wolf At Your Door

04. Maybe It's Time

05. The Devil's Coming

06. Catacombs

07. That's Gonna Leave a Scar

08. Without You

09. Suffocate

10. Riot In My Head

11. Helicopters