11.11.2016 14:24

Ex Deo: "The Immortal Wars"-Cover-Artwork, Tracklist und Teaser veröffentlicht

Besingen erneut das Römische Imperium: Ex Deo

EX DEO versorgen euch heute mit den ersten Details zu ihrem kommenden Langspieler "The Immortal Wars". Das Album erscheint am 24. Februar via Napalm Records und beschäftigt sich wie üblich mit dem Römischen Imperium. Die Produktion übernahm wieder Gitarrist J-F Dagenais, Jens Bogren mischte die Platte. Schaut euch nebenstehend das Cover-Artwork an, werft im Anschluss einen Blick auf die Tracklist und seht unten den ersten Teaser der Band um Maurizio Iacono (KATAKLYSM)!

"The Immortal Wars"-Tracklist:



1. The Rise of Hannibal

2. Hispania (The Siege of Saguntum)

3. Crossing of the Alps

4. Suavetaurilia (Intermezzo)

5. Cato Major: Carthago delenda est!

6. Ad Victoriam (The Battle of Zama)

7. The Spoils of War

8. The Roman