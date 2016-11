Annisokay: Gewinnt drei "Devil May Care"-Alben

11.11.2016 13:02

Zu gewinnen: drei "Devil May Care"-CDs von Annisokay

ANNISOKAY haben heute ihre neue Platte "Devil May Care" in Umlauf gebracht. Auf dem "Enigmatic Smile"-Nachfolger könnt ihr unter anderem Marcus Bridge (NORTHLANE) und Christoph von Freydorf (EMIL BULLS) hören. Die Melodic-Modern-Metaller haben bei Facebook einen Clip online gestellt, in dem ihr euch einen ersten Eindruck von "Devil May Care" verschaffen könnt.



Zur Veröffentlichung verlosen wir heute drei "Devil May Care"-CDs unter allen Teilnehmern. Wenn ihr die Scheibe gewinnen möchtet, schickt bis zum 7. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Annisokay", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!



ANNISOKAY live:

16.11.16 Göttingen - Exil

ANNISOKAY live mit ESKIMO CALLBOY, PALISADES & HER NAME IN BLOOD:

17.11.16 Dortmund - FZW

22.11.16 CH-Aarau - Kiff

23.11.16 Karlsruhe - Substage

24.11.16 Wiesbaden - Schlachthof

25.11.16 Magdeburg - Factory

26.11.16 Dresden - KONK Club

29.11.16 AT-Linz - Posthof

30.11.16 Ravensburg - Oberschwaben-Halle

01.12.16 Augsburg - Kantine

02.12.16 Bremen - Schlachthof

03.12.16 Herford - X

04.12.16 Nürnberg - Hirsch

16.-17.12.16 München - X-Mas Bash Fest