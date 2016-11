11.11.2016 12:38

Deserted Fear: 'Face Our Destiny'-Video veröffentlicht

Das neue Deserted-Fear-Album: "Dead Shores Rising"

DESERTED FEAR teasern mit dem neuen Clip zu 'Face Our Destiny' schon mal ihren nächsten Langspieler "Dead Shores Rising" an, der am 27. Januar bei Century Media erscheint. Die Band kommentiert:



"Der Videodreh war für uns wieder ziemlich erschöpfend. Es war aber eine tolle Erfahrung, mit einem Wolfshund zu drehen, unter der Beaufsichtigung von harten Stahlarbeitern aus Thüringen, und somit mehr über ihre harte Arbeit zu erfahren. Wir wollten einen Kontrast zwischen Natur und Industrie darstellen, damit die Leute etwas zum nachdenken haben. Leider ist es nicht überall so grün wie hier in Thüringen. Wir wollten auch nicht auf Action und Blut verzichten, aber wir möchten nicht zu viel verraten. Werft einfach selbst einen Blick darauf. Viel Spaß!"



DESERTED FEAR live:



27.01.17 Jena - F-Haus

28.01.17 TBA

29.01.17 Essen - Turock



15.04.17 München - Backstage Dark Easter Metal Meeting

23.06.17 Protzen - Protzen Open Air



06.-08.07.17 Ballenstedt - Rock Harz Open Air