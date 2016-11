11.11.2016 12:15

Black Sabbath: "Ozzy & Jack's World Detour" ab 23. Januar auf History Deutschland

Gehen auf historische Spurensuche: Ozzy und Jack Osbourne

BLACK SABBATH-Frontmann Ozzy Osbourne ist gemeinsam mit seinem Sohn Jack auf historische Spurensuche in den USA. England, Japan und Kuba gegangen. In der Doku-Serie "Ozzy & Jack's World Detour" könnt ihr an den Abenteuern des Duos teilhaben. Ab dem 23. Januar 2017 wird die zehn Folgen lange Roadtrip-Doku auf History Deutschland ausgestrahlt, immer montags um 21.30 Uhr. Weitere Infos zum Sender findet ihr bei Facebook und auf der offiziellen Homepage.



Alle Episoden von "Ozzy und Jack's World Detour" im Überblick:



Folge 1: Ritter der Dunkelheit (23. Januar, um 21.30 Uhr).

Folge 2: Im Westen viel Neues (23. Januar, um 22.20 Uhr).

Folge 3: Unterwegs nach Alamo (30. Januar, um 21.30 Uhr).

Folge 4: UFO-Ozzy (6. Februar, um 21.30 Uhr).

Folge 5: Auf dem Pfad der Samurai (13. Februar, um 21.30 Uhr).

Folge 6: Geburtstagshorror (20. Februar, um 21.30 Uhr).

Folge 7: Kuba im Koffer (6. März, um 21.30 Uhr).

Folge 8: Ozzy for President(13. März, um 21.30 Uhr).

Folge 9: Kannibalische Vorfahren“ (20. März, um 21.30 Uhr).

Folge 10: Teuflische Töne (27. März, um 21.30 Uhr).