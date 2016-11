11.11.2016 11:55

In Flames geben spezielle Europa-Tourdaten bekannt

Speieln im März eine ganz besondere Tour: In Flames

IN FLAMES starten im März 2017 mit ihrer Europatour zum neuen Album "Battles", das seit heute zu haben ist. Bei dieser ganz besonderen Konzertreise tritt die Band in Kirchen, Theatern und anderen ungewöhnlichen Locations im kleinen Rahmen auf. In einem Facebook-Video laden euch Anders Fridén (v.) und Björn Gelotte (g.) persönlich zu den Konzerten ein, Karten gibt es im VVK ab dem 18. November.



IN FLAMES live:



22.03.17 Bochum - Christuskirche

24.03.17 Offenbach - Capitol

26.03.17 München - Freiheiz

31.03.17 Ch-Zürich - Theatre 11