11.11.2016 16:00

The Neal Morse Band: 'The Man In The Iron Cage'-Videopremiere

Feiern bei uns Videopremiere: The Neal Morse Band

THE NEAL MORSE BAND feiert bei uns die Premiere ihres nagelneuen Videos zum Track 'The Man In The Iron Cage'. Heute veröffentlichen die Prog-Rocker um Mainman Neal Morse auch ihr Konzept-Doppelalbum "The Similitude Of A Dream", das auf dem Buch "The Pilgrim's Process" ("Pilgerreise zur seligen Ewigkeit") von John Brunyan basiert - einem Buch über die spirituelle Reise eines Mannes, die in der "Stadt der Zerstörung" startet und an einem Ort der Erlösung endet. Schlagzeuger Mike Portnoy (THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER), der mit Morse an der Scheibe arbeitete, kommentiert:



"Ich glaube ehrlich, dies ist das Album meiner Laufbahn. Neal und ich haben jetzt 18 Studioalben zusammen gemacht, und ich betrachte "The Similitude Of A Dream" als den absoluten kreativen Höhepunkt unserer Zusammenarbeit. Ich hatte immer ein Schwäche für Konzeptdoppelalben wie PINK FLOYDs "The Wall" oder "Tommy" von THE WHO. Ich bin mal mutig und sage: Wir haben hier ein Album gemacht, das in einer Reihe mit diesen Meisterwerken steht. Starke Worte, ich weiß. Aber nach 50 Alben halte ich dieses für das entscheidende Werk meiner Laufbahn."



THE NEAL MORSE BAND live:



24.03.17 CH-Pratteln - Z7

25.03.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

26.03.17 Berlin - Lido

29.03.17 Hamburg - Markthalle

31.03.17 Köln – Stollwerck

Film ab für 'The Man In The Iron Cage'!