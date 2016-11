11.11.2016 11:13

Magnum: "The Valley Of Tears - The Ballads" erscheint im Januar

Bringen eine Balladensammlung raus: Magnum

MAGNUM veröffentlichen am 6. Januar 2017 die Scheibe "The Valley Of Tears - The Ballads", auf der sich zehn Balladen der Melodic-Rocker remastert und teilweise sogar neu aufgenommen und neu gemischt finden. Wie Gitarrist und Produzent Tony Clarkin erklärt, kam die Idee zu diesem Release von seiner Tochter:



"Vor ein paar Monaten fragte sie mich: 'MAGNUM haben so viele wunderschöne ruhige Songs. Wieso stellt ihr nicht eine Compilation zusammen, auf der die stärksten Tracks vertreten sind?'"



Die "The Valley Of Tears - The Ballads"-Tracklist:



01. Dream About You (remastered)

02. Back In Your Arms Again (neu aufgenommen)

03. The Valley Of Tears (remixed, remastered)

04. Broken Wheel (neu aufgenommen)

05. A Face In The Crowd (remixed, remastered)

06. Your Dreams Won't Die (remastered)

07. Lonely Night (Akustikversion, neu aufgenommen)

08. The Last Frontier (remixed, remastered)

09. Putting Things In Place (remixed, remastered)

10. When The World Comes Down (neue Live-Version)