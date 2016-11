11.11.2016 10:59

Babymetal: "Live At Wembley"-Album kommt im Dezember

Bringen ihre Wembley-Show als Livealbum raus: Babymetal

BABYMETAL bringen am 9. Dezember ihr Livealbum "Live At Wembley" via earMUSIC/Edel raus. Finden werdet ihr auf der Scheibe ausgewählte Songs von der Show der jungen Japanerinnen am 2. April in der Londoner Wembley Arena.



Die "Live At Wembley"-Tracklist:



01. Babymetal Death

02. Awadama Fever

03. Yava!

04. GJ!

05. Doki Doki * Morning

06. Meta Taro

07. Amore

08. Megitsune

09. KARATE

10. Ijime, Dame, Zettai

11. Gimme Chocolate!!

12. The One (English Version)

13. Road Of Resistance

Laufzeit: 1:17:26