11.11.2016

Sepultura: 'I Am The Enemy' als digitale Single erschienen

SEPULTURA haben mit 'I Am The Enemy' die erste digitale Single von ihrem kommenden Langspieler "Machine Messiah" veröffentlicht. Fans, die die Scheibe (VÖ: 13. Januar) via Nuclear Blast digital vorbestellen, kommen als kleines Dankeschön direkt in den Genuss des Tracks. Gitarrist Andreas Kisser verrät über den Song:



"Der Song 'I Am The Enemy' war einer der letzten Songs, an denen wir gearbeitet haben, bevor wir zum Aufnehmen nach Schweden gegangen sind. Er ist recht einfach gehalten, geht nach vorne und weist einen starken Einfluss der Hardcore-Szene der 90er auf.



Der Text handelt von uns selbst als Menschen, von Ideen und Vorideen, die sich durch Bildung, Religion, die Umwelt und all unsere eigenen Erfahrungen in unseren Köpfen festgesetzt haben. Wir sind das Problem und die Lösung darauf, werft nichts und niemandem außer euch selbst etwas vor, ihr seid euer eigener Feind. Schaut euch an, überdenkt euer Leben, um die Möglichkeit zu erhalten, die Welt für euch selbst besser zu gestalten.



Wir spielen den Song bereits live und die Reaktionen sind klasse. Nun könnt Ihr euch alle die Albumversion anhören, play it loud!"