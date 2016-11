11.11.2016 10:22

Metallica mit drei Songs gleichzeitig in den Mainstream-Rocksong-Charts

Chartstürmer: Metallica

METALLICA tummeln sich laut Billboard aktuell gleichzeitig mit drei neuen Tracks in den Mainstream-Rocksong-Charts. Mit 'Atlas, Rise!' (# 22), 'Moth Into Flame' (# 6) und 'Hardwired' (# 23) sind alle bisherigen Auskopplungen aus dem kommenden Album "Hardwired...To Self-Destruct" in den Top 25 vertreten. Am 18. November kommt "Hardwired...To Self-Destruct über das bandeigene Label Blackened Records in die Läden.