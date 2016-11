10.11.2016 18:35

Armored Saint: "Carpe Noctum"-Cover-Artwork und Tracklist enthüllt

Die neu Live-Scheibe von Armored Saint: "Carpe Noctum"

ARMORED SAINT lassen die ersten Details zu ihrem kommenden Livealbum "Carpe Noctum" vom Stapel. Die Scheibe finanzieren die Herren mittels Crowdfunding über PledgeMusic. Mitgeschnitten wurden die Shows 2015 in Wacken sowie beim Headliner-Konzert in Aschaffenburg. Unterstützt ihr die Band, so könnt ihr bei PledgeMusic bereits die Live-Version von 'Aftermath' hören. Nebenstehend seht ihr das Cover-Artwork der Platte. Wieso sie auf PledgeMusic zurückgreifen, erklären ARMORED SAINT so:



"Warum PledgeMusic? Unsere Fans sind im Laufe der Jahre sehr treu gewesen. Wir wollen die Verwirklichung dieses Projekts mit ihnen teilen, und zwar von Anfang bis Ende. Wie das funktionieren soll? Ihr bestellt die Platte vor und bekommt sie per Post, wenn sie fertig ist. Unterdessen erhaltet ihr Zugang zu regelmäßigen Updates, die wir auf der Seite posten werden."



Die "Carpe Noctum"-Tracklist:



1. Win Hands Down (Live)

2. March of the Saint (Live)

3. Stricken by Fate (Live)

4. Last Train Home (Live)

5. Mess (Live)

6. Aftermath (Live)

7. Left Hook from Right Field (Live)

8. Reign of Fire (Live)