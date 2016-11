10.11.2016 18:18

Arch Enemy: "As The Stages Burn!"-Live-DVD kommt im März 2017

Erscheint im März: "As The Stages Burn!"

ARCH ENEMY haben für den 31. März 2017 ihre neue Live-DVD "As The Stages Burn!" angekündigt. Mitgeschnitten wurde dafür der bisher aufwändigste Auftritt der Band beim Wacken Open Air 2016. Weitere Infos zum Konzertfilm, der via Century Media erscheint, sollen in Kürze folgen. Auch live könnt ihr ARCH ENEMY im Frühling erleben:



30.03.17 Bochum - Zeche*

31.03.17 Leipzig - Hellraiser*

04.04.17 Langen - Neue Stadthalle**

05.04.17 München - Backstage Werk**

06.04.17 Saarbrücken - Garage**

09.04.17 Ludwigsburg - Rockfabrik**



* mit THE HAUNTED

* mit THE HAUNTED & LACUNA COIL