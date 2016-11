10.11.2016 18:07

Enuff Z'Nuff streamen 'Good Luv'

Bringen eine Raritätensammlung raus: Enuff Z'Nuff

ENUFF Z'NUFF packen ihren Track 'Good Luv' unten im Player für euch aus. Die Nummer ist ein Appetithäppchen vom kommenden Album "Clowns Lounge", das die Truppe am 2. Dezember in Umlauf bringt. "Clowns Lounge" ist eine Sammlung rarer Songs und früher Demos. Als Gastmusiker sind darauf der verstorbene Sänger Jani Lane (WARRANT) und Sänger/Gitarrist James Young (STYX) zu hören.



Die "Clowns Lounge"-Tracklist:



01. Dog On A Bone

02. Runaway

03. Back In Time

04. She Makes It Harder

05. Rockabye Dreamland

06. The Devil Of Shakespeare (feat. Jani Lane und James Young)

07. Radio

08. Good Luv

09. Round And Round

10. Nothing

11. Backstreet Kids

12. One More Hit