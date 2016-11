10.11.2016 15:19

Tyketto: 'Kick Like A Mule'-Video ist online

Zeigen ihren neuen 'Kick Like A Mule'-Clip: Tyketto

TYKETTO stellen ihren neuen Track 'Kick Like A Mule' unten im Video vor. Diesen und weitere aktuelle Songs der Hardrocker findet ihr auf ihrer aktuellen Platte "Reach", die am 14. Oktober via Frontiers Music erschienen ist.



Die "Reach"-Tracklist:



01. Reach

02. Big Money

03. Kick Like A Mule

04. Circle The Wagons

05. I Need It Now

06. Tearing Down The Sky

07. Letting Go

08. The Fastest Man Alive

09. Remember My Name

10. Sparks Will Fly

11. Scream

12. The Run

13. Precious Little Gets Away (digitaler Bonustrack)