10.11.2016 15:05

Pain of Salvation: "In The Passing Light Of Day"-Album kommt im Januar

Sind mit neuer Platte zurück: Pain Of Salvation

PAIN OF SALVATION kündigen für den 13. Januar 2017 ihren neuen Langspieler "In The Passing Light Of Day" an. Die Scheibe wurde mit Produzent Daniel Bergstrand im schwedischen Dugout Studio aufgenommen und wurde sehr von der plötzlich auftretenden schweren Erkrankung von Sänger/Gitarrist Daniel Gildenlöw im Jahr 2014 geprägt. Daniel erklärt:



"Was als lästige Infektion anfing, verschlimmerte sich ganz plötzlich so sehr, dass ich hätte sterben können. Dieses Album zeigt auch die Schönheit der Verwandlung, des Unvermeidbaren. Und die Hoffnung auf morgen, die Hoffnung auf Veränderung, egal wie verwundbar und naiv diese Hoffnung auch sein mag."



Die "In The Passing Light Of Day"-Tracklist:



1. On a Tuesday (10:22)

2. Tongue of God (04:53)

3. Meaningless (04:47)

4. Silent Gold (03:23)

5. Full Throttle Tribe (09:05)

6. Reasons (04:45)

7. Angels of Broken Things (06:24)

8. The Taming of a Beast (06:33)

9. If This Is the End (06:03)

10. The Passing Light of Day (15:31)