10.11.2016 13:32

Ex-Accept-Gitarrist Herman Frank wollte nicht mehr beim "Wolf-Hoffmann-Projekt" spielen

Wollte seine eigenen Ideen verwirklichen: Herman Frank

ACCEPTs ehemaliger Gitarrist Herman Frank (PANZER) konnte sich bei der Band, die in der Hauptsache von Gitarrist Wolf Hoffmann geleitet wurde, nicht in der Form entfalten, wie er es sich wünschte - das war auch der Grund für seinen Ausstieg, erklärt Frank im Gespräch mit "TNT Radio".



"Ich dachte, Wolf würde seine Meinung ändern und mir die Chance geben, mein Talent mal ein bisschen zu zeigen, aber hey, das hat nicht geklappt, also was sollte ich machen?", erklärt der Musiker.



"Nach den letzten fünf Jahren sagte ich mir dann: 'Ich will nicht den Rest meines Lebens rechts auf der dunklen Bühnenseite stehen und die Gitarre von jemand anderem covern.' So einfach ist das. Sorry, das ist die Wahrheit. Ich wollte wirklich mein eigenes Ding machen. Ich habe schon so viele Alben aufgenommen und Songs komponiert, und das fehlte mir. Ich wollte nicht einfach nur Equipment sein. Für mich war das eine Einbahnstraße. Letztendlich war es immer noch das Wolf-Hoffmann-Projekt, wie in all den Jahren zuvor."