10.11.2016 10:39

Overkill mit Ex-Grip-Inc.-Gitarrist Waldemar Sorychta auf Europatour

Derzeit in Europa unterwegs: Overkill

OVERKILL haben für ihre Europatour den Gitarristen Waldemar Sorychta (ex-GRIP INC.) in ihre Reihen geholt. Sorychta springt für Sechssaiter Dave Linsk ein, der aus bisher unbekannten Gründen ausfällt. Seine Live-Feuertaufe mit OVERKILL absolvierte Waldemar bereits am 8. November im Frankfurter Batschkapp. Derzeit sind die Thrasher auch mit einem Ersatzmann am Schlagzeug unterwegs: Soundmann Eddy Garcia (PISSING RAZORS) sitzt für Ron Lipnicki an der Schießbude, der aus familiären Gründen nicht dabei sein kann.



OVERKILL live:



10.11.16 Erfurt - HsD

11.11.16 Osnabrück - Hyde Park

13.11.16 Berlin - SO 36

18.11.16 AT-Wien - Szene

20.11.16 Markneukirchen - Warwick & Framus