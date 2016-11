10.11.2016 10:20

Metallica-Sänger James Hetfield: "Cliff Burton hätte "Load" und "Re-Load" nicht zugelassen"

James Hetfield (r.) distanziert sich von "Load" und "Re-Load"

METALLICAs Frontmann James Hetfield zufolge wäre der 1986 verstorbene Bassist Cliff Burton mit einigen Entwicklungen der Band nicht einverstanden gewesen. Nicht nur hätte Burton niemals zugelassen, dass der Viersaiter auf "...And Justice For All" (gespielt von Jason Newsted) so sehr in den Hintergrund rückt - Cliff hätte wohl auch harsche Kritik an den späteren Alben "Load" und "Re-Load" geäußert, mit denen der Sänger selbst "überhaupt nicht" einverstanden war. Hetfield führt aus:



"Es hätte auf jeden Fall Widerstand gegeben, da bin ich sicher. Ich denke, Cliff hätte auf "Justice" einige ganz andere Ideen eingebracht, dafür gesorgt, dass man seinen Bass auch hört und hätte vermutlich auf einige weitere musikalische Herausforderungen bestanden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei "Load" und "Re-Load" einen Verbündeten gehabt hätte, der sehr gegen all das gewesen wäre - gegen die Neuerfindung oder auch U2-Version von METALLICA. Es gibt tolle Songs auf den Scheiben, aber meiner Meinung nach war die ganze Symbolik nicht notwendig. Und die Menge der geschriebenen Songs verwässerte das Gift von METALLICA. Ich denke, da hätte Cliff mir zugestimmt."



Am 18. November bringen METALLICA mit "Hardwired...To Self-Destruct" einen neuen Langspieler auf den Markt.