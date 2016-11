09.11.2016 12:52

Slipknot-, Mötley Crüe- und Anthrax-Mitglieder äußern sich zum Wahlsieg von Donald Trump

Ist mit dem Ergebnis der diesjährigen Präsidentschaftswahl in Amerika nicht zufrieden: Corey Taylor (Slipknot)

Auch die Rockwelt lässt der Ausgang des diesjährigen Präsidentschaftswahlkampfs in den USA nicht kalt: Ehemalige und aktuelle Mitglieder von SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, ANTHRAX, FEAR FACTORY, DREAM THEATER und STRYPER äußern sich in den sozialen Netzwerken zum Wahlsieg des Republikaners Donald Trump.

SLIPKNOT-Fronter Corey Taylor schreibt auf Twitter: "Ich hätte nicht gedacht, dass mein Land wirklich so verdammt dumm oder hasserfüllt sein kann. Ich bin angewidert. Wenn er versuchen wird, euch aufs Kreuz zu legen, werde ich nicht rufen: 'Ich hab's euch ja gesagt'." In einem weiteren Post fügt er hinzu: "Tut euch selbst einen Gefallen und findet ein paar Freunde innerhalb der Gemeinschaften der Schwarzen, Latinos und LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender), sie werden eure Hilfe und vielleicht sogar euren Schutz gut brauchen können."

Ähnlich klare Worte findet auch LINKIN PARK-Fronter Chester Bennington: "Trump ist eine größere Bedrohung für Amerika als der Terrorismus."

STRYPER-Fronter Michael Sweet sieht das Ganze etwas anders. Nachdem er Trump beglückwünschte, verkündete er auf seiner Facebook-Seite: "Leute, bei allem Respekt, ich habe einfach nur einem Mann gratuliert, der sich seinen Arsch für die Präsidentschaft der USA abgearbeitet hat. Wenn ihr euch nun dazu entschließt, mir hier nicht mehr zu folgen, mich zu entfreunden oder nicht mehr zu unterstützen - macht's schnell. Um ehrlich zu sein, ist es schon lange an der Zeit mal aufzuräumen und ich bin glücklich darüber, die hasserfüllten Leute gehen zu sehen. So etwas braucht weder die Welt, noch meine Facebook-Seite. Wenn ihr mich nicht mehr mögt, weil ich unserem neuen Präsidenten gegenüber gnädig und respektvoll gegenübertrete, tschüss! Gott segne Amerika!"

MÖTLEY CRÜEs Tommy Lee kann da nur ein entrüstetes "was zur Hölle passiert hier gerade?" rausbringen, während Kollege Nikki Sixx schreibt: "Ich liebe Amerika und hoffe, wir können daran wachsen."



FEAR-FACTORY-Gitarrist Dino Cazares zeigt sich eher "geschockt und besorgt" bezüglich der Zukunft und der ehemalige DREAM THEATER-Drummer Mike Portnoy ist so geschockt, dass er nach jahrelangem, erfolgreichem Alkoholentzug erstmals wieder daran denkt, zu trinken: "Ich habe fast 17 Jahre keinen Alkohol mehr getrunken, aber ich schwöre, so kurz davor rückfällig zu werden, wie heute, war ich noch nie. Ich bin geschockt."



ANTHRAX-Gitarrist Scott Ian versucht die Meute zu beruhigen: "Hey Leute, entspannt euch. Ich bin euch hier in Japan 17 Stunden voraus und alles ist okay."