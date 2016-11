08.11.2016 15:30

Rush: "Time Stands Still"-Doku erscheint auf DVD

Mit neuer Doku am Start: Rush

RUSH veröffentlichen ihren Dokumentarfilm "Time Stands Still" am 18. November auf DVD und Blu-ray. Der Film begleitet die Band auf ihrer Tour zum 40-jährigen Jubiläum, die 2015 stattfand und möglicherweise die letzte Konzertreise des Trios gewesen sein könnte. Schaut euch im Anschluss den Trailer für einen ersten Eindruck an.

Film ab!