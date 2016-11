08.11.2016 15:17

Marilyn Manson: "Say10"-Albumteaser mit geköpftem Donald Trump?

Will Fragen aufwerfen: Marilyn Manson

MARILYN MANSON hat einen Teaser zu seiner kommenden Platte "Say10" veröffentlicht, den ihr unten im Player sehen könnt. Voraussichtlich Anfang 2017 soll der Langspieler erscheinen. Zunächst zerfleddert der Musiker in dem Clip eine Bibel, dann köpft er einen blonden Mann in dunkelgrauem Anzug und roter Krawatte, der - Zufall oder nicht - gewisse Ähnlichkeit mit Präsidentschaftskandidat Donald Trump aufweist. Im Gespräch mit "The Daily Beast" kommentiert Manson das Video:



"Egal, wie die Wahl ausgeht, das Video soll zum Nachdenken anregen. Es ist ganz offensichtlich weitgreifender als nur der heutige Tag. Es geht um Verzweiflungstaten von Leuten, die an etwas glauben, das von einem Ungläubigen gepredigt wird. Momentan sind wir so verwirrt, was Religion, Politik und Sexualität angeht, und wie das alles zusammenspielt. Es scheint für mich als Künstler und Amerikaner an der Zeit zu sein, etwas zu tun, das neue Fragen aufwirft, die nicht einfach nur Statements sind."