08.11.2016 15:00

Burning Point: 'Time Has Come' im Stream

Haben eine neue Platte in der Pipeline: Burning Point

BURNING POINT streamen für euch ihre neue Nummer 'Time Has Come', die auf dem kommenden Album "The Blaze" zu finden sein wird. Veröffentlichen werden Frontfrau Nitte Vänska (ex-BATTLE BEAST) und ihre Jungs die Scheibe am 25. November via AFM.



Die "The Blaze"-Tracklist:



01. Master Them All

02. Time Has Come

03. Incarnation

04. My Spirit

05. The Lie

06. Dark Winged Angel

07. Chaos Rising

08. Lost In Your Thoughts

09. Things That Drag Me Down

10. The King Is Dead, Long Live The King