08.11.2016 14:45

Foo Fighters launchen geheimnisvolle Homepage

Sammeln Stempel in ihrem Tour-Pass: Foo Fighters

FOO FIGHTERS haben unter www.foofighterspassport.com eine neue Website online gestellt, auf der man eine Europa-Karte aus der Vogelperspektive sehen kann, über der ein riesiger Pass schwebt. Klickt man ihn an, sieht man einen Stempel, der einen Konzerttermin in Lissabon am 7. Juli 2017 enthüllt. Weitere Stempel, respektive Tourdaten, sind bisher noch nicht zu sehen, es lohnt sich aber sicher immer wieder mal ein Blick auf die FOO FIGHTERS-Karte.