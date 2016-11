08.11.2016 13:29

Slipknot, Napalm Death & Armored Saint: Musiker äußern sich zur US-Präsidentschaftswahl

Findet "jeden anderen" besser als Donald Trump: Corey Taylor

SLIPKNOT-Frontmann Corey Taylor bittet die US-Bürger zur heutigen Präsidentschaftswahl inständig, "jeden anderen", nur nicht Donald Trump zu wählen, während sich ARMORED SAINT-Schlagzeuger Gonzo Sandoval ganz im Gegensatz pro Trump ausspricht.



Als der australische "Rolling Stone" Corey kürzlich zu seiner Meinung über den Kandidaten der Republikaner befragte, fand der Sänger ziemlich klare Worte: "Lasst es mich so sagen: Es gibt einen Grund, wieso ich mir Städte in eurem Land als möglichen Wohnort anschaue. Ich habe die Hoffnung, dass die Leute die richtige Entscheidung treffen. Bedeutet das, dass Hillary Clinton die richtige Wahl ist? Nein, das sage ich nicht. Ehrlich gesagt hatte ich auf Bernie Sanders gesetzt. Wie auch immer, jeder andere ist besser als Trump, das ist meine Meinung, und ich glaube, die Mehrheit der Leute weiß das. Ich habe deswegen einige Fans verloren."

Auch NAPALM DEATH-Fronter Barney Greenway hätte gern Sanders als US-Präsidenten gesehen und kann kaum glauben, dass Menschen für Donald Trump anstimmen wollen:



"Ich kann Trump einfach nicht ernst nehmen. Ich weiß, dass er wirklich viele Menschen beleidigt hat, aber ich denke, er ist auf jede erdenkliche Weise lächerlich. Ich kann einfach nicht glauben, dass es Leute gibt, die das schlucken."



Das sieht Gonzo Sandoval ganz anders. Für Trumps Wahlsieg wendet der Drummer sich nicht nur an die ARMORED SAINT-Fans, sondern auch an höhere Mächte:



"Oh himmlischer Vater, ich bete, dass die Amerikaner für den Mann abstimmen, der dabei helfen wird, die USA wieder in die richtige Richtung zu lenken. Für den Mann, der gut bezahlte Jobs und Wirtschaftswachstum bringen wird. Für den Mann, der unsere Grenzen beschützen will. Für den Mann, der unser Militär weltweit ausbauen will, damit die Amerikaner geschützt sind. Für den Mann, der neue Handelsabkommen abschließen wird, die Amerika zum Vorteil sind. Für den Mann, der helfen wird, die Idee der Globalisierung zu stoppen. Für den Mann, der unsere Infrastruktur neu aufbauen wird. Für den Mann, der unserem Schulen helfen wird und sich auf die Bildung unserer Kinder konzentriert. Dieser Mann ist Donald J. Trump. Wählt Trump/Pense am 8. November 2016. Öffne ihre Augen und Herzen, Herr! Gott segne euch alle! Gott segne Donald J. Trump! Gott segne Mike Pence! Gott segne Amerika!"