08.11.2016 12:38

Annisokay: 'Blind Lane'-Video veröffentlicht

Feiern bald Album-Release: Annisokay

ANNISOKAY haben zu ihrer aktuellen Single 'Blind Lane' ein neues Video gedreht, das unten auf euch wartet. In das kommende Album "Devil May Care", das am 11. November in die Läden kommt, könnt ihr auf der Facebook-Seite der Band schon mal reinhören und die Welt des Langspieles in 360° erkunden. Die Release-Party zum Album findet bereits am 10. November im Sage Club Berlin statt, am 11. November gibt die Combo zur Feier des Release-Tages eine Autogrammstunde im EMP Store Leipzig.



ANNISOKAY live:

16.11.16 Göttingen - Exil



ANNISOKAY live mit ESKIMO CALLBOY, PALISADES & HER NAME IN BLOOD:



17.11.16 Dortmund - FZW

22.11.16 CH-Aarau - Kiff

23.11.16 Karlsruhe - Substage

24.11.16 Wiesbaden - Schlachthof

25.11.16 Magdeburg - Factory

26.11.16 Dresden - KONK Club

29.11.16 AT-Linz - Posthof

30.11.16 Ravensburg - Oberschwaben-Halle

01.12.16 Augsburg - Kantine

02.12.16 Bremen - Schlachthof

03.12.16 Herford - X

04.12.16 Nürnberg - Hirsch



16.-17.12.16 München - X-Mas Bash Fest