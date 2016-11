08.11.2016 10:32

My Darkest Hate zeigen 'You Shall Know Them'-Video

MY DARKEST HATE packen für euch den neuen Videoclip zu ihrem Song 'You Shall Know Them' aus, das von Gary Langer produziert wurde. Zu finden ist der Track auf dem kommenden Album "Anger Temple", das am 25. November via Massacre Records in die Plattenläden kommt. Alle Infos über die Death-Metaller aus Ludwigsburg findet ihr auf der offiziellen MY DARKEST HATE-Homepage und bei Facebook.



Film ab für 'You Shall Know Them'!