08.11.2016 10:11

Metallica sammelten über neun Tonnen Tierfutter und Lebensmittel für Kinder in Kolumbien

Zeigten Herz für Kinder und Tiere: Metallica

METALLICA haben laut RCN Radio bei ihrem Konzert in Kolumbien am 1. November fast zehn Tonnen Lebensmittel für unterernährte Kinder und Tierfutter für ausgesetzte Tiere gesammelt. Mehr als 4770 Kinder starben in den letzten acht Jahren in Nordkolumbien an Unterernährung und Wassermangel. Durch eine Gruppe von Fans wurde die Band auf dieses Problem aufmerksam gemacht und reagierte umgehend in Zusammenarbeit mit den gemeinnützigen Organisationen Challenger Foundation und Corazones Peluditos (pelzige Herzen).