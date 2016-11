07.11.2016 19:28

Slayer bringen Streetwear-Kollektion auf den Markt

Haben ihre eigene Streetwear-Kollektion: Slayer

SLAYER haben sich mit der Modefirma Supreme zusammengeschlossen und eine Streetwear-Linie entworfen, die unter anderem verschiedene Jacken, Sweatshirts, T-Shirts und Jogginghosen umfasst. Ab dem 10. November könnt ihr die SLAYER-Linie online erwerben, außerdem gibt es die Klamotten auch in den Supreme-Läden in New York, Los Angeles, London und Paris. Schaut hier vorbei, wenn ihr einen Blick auf die Streetwear-Kollektion werfen wollt.