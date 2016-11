07.11.2016 18:58

Metallica verlosen Karten für Geheim-Event in Berlin am 14. November

Kommen nach Berlin: Metallica

METALLICA kommen anlässlich der baldigen "Hardwired...To Self-Destruct"-Veröffentlichung am 14. November für einen Abstecher nach Berlin und laden zwei glückliche Fans dazu ein. Was genau die Band dort vorhat, ist allerdings derzeit streng geheim: "Das ist noch ein bisschen Top Secret, da wir gebeten wurden, die Details noch ein paar Tage geheim zu halten. Aber wir wollen, dass ihr mit uns dort seid! Wenn ihr am 14. November in Berlin sein könnt, klickt hier, um zwei Pässe für dieses einzigartige intime Event zu gewinnen. Die Gewinner werden am 11. November gezogen und mit den Einzelheiten versorgt. Versprochen."