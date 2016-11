07.11.2016 16:06

Mixtape Mania 11/16 als Playlist bei Spotify

Auch als Spotify-Playlist verfügbar: die Mixtape-Mania-Songs

Die Lieblings-Tracks der ROCK HARD-Redaktion könnt ihr euch auch diesen Monat wieder in der Spotify-Playlist zur Mixtape-Mania-Rubrik anhören. Unter anderem Songs von GHOST, SENTENCED, IN FLAMES und METALLICA schafften es bei unseren Schreibern in die Dauerrotation. Welche Nummer bei welchem Mitarbeiter für Begeisterungsausbrüche sorgte, erfahrt ihr im aktuellen Rock Hard Vol. 354.

Viel Spaß!