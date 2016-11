10.11.2016 12:00

"The Neon Demon": Gewinnt zwei 4K Ultra-HD-Blu-rays

"The Neon Demon" kommt am 10. November als DVD, Blu-ray und Video on Demand auf den Markt. In den Hauptrollen seht ihr Elle Fanning, Jena Malone und Bella Heathcote, Regie führte bei dem Film Nicolas Winding Refn. Zusätzlich könnt ihr euch den Streifen als Steelbook und Mediabook zulegen. Erstmals veröffentlicht Koch Media einen Film auf 4K Ultra-HD-Blu-ray für den optimalen Videogenuss. Schaut euch unten den Filmtrailer an und surft auf der offiziellen Facebook-Seite vorbei!



Zum Inhalt:



Hypnotischer Sound, sexy Bilder, unfassbare Momente voller Schönheit und Gewalt. Nach "DRIVE" und "ONLY GOD FORGIVES" startet Kultregisseur Nicolas Winding Refn erneut einen Angriff aufs Auge und bringt das Hirn des Zuschauers zum Beben. Wer sich dem NEON DEMON hingibt, der wird in einen Strudel gezogen, aus dem es kein Entkommen gibt. Die Realität im Modelbusiness von L.A. ist alles andere als schön und unschuldig.



Los Angeles – Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, Glamourwelt, Schauplatz zahlloser Träume und Abgründe. Als das junge aufstrebende Model Jesse (Elle Fanning) aus der staubigen Provinz nach L.A. kommt, scheinen ihre Träume im Handumdrehen Realität zu werden: unter Vertrag bei einer großen Agentur, auf der Überholspur gegen erfahrenere Models und neue Muse des obsessiven Star-Fotografen Jack. Noch kann sie nicht ahnen, dass ihre Jugend und Lebendigkeit schon bald den giftigen Neid einer Gruppe schönheitsfanatischer Models auf sich ziehen wird, die vor keinem noch so drastischen Mittel zurückschrecken, ihre junge, elfengleich schöne Konkurrentin aus dem Weg zu räumen und das Geheimnis ihres Erfolgs für sich zu beanspruchen.



Wir verlosen zum Heimkinostart zwei 4K Ultra-HD-Blu-rays von "The Neon Demon". Wenn ihr euer Glück versuchen und einen der Preise abstauben wollt, schickt bis zum 1. Dezember eine Mail mit dem Betreff "The Neon Demon", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Zu den Teilnahmebedingungen gelangt ihr hier. Wir drücken die Daumen!