07.11.2016 12:28

"Jack Reacher: Kein Weg zurück": Gewinnspiel zum Filmstart

Ab 10. November im Kino: "Jack Reacher: Kein Weg zurück"

"Jack Reacher: Kein Weg zurück" kommt am 10. November in die Kinos. Der zweite Teil der Bestsellerverfilmung von Lee Child wartet mit einer großen Portion Action und Tom Cruise in der Hauptrolle als wortkarger Militärpolizist Jack Reacher auf. Neben Cruise spielen auch Newcomerin Danika Yarosh ("Heroes Reborn") und Cobie Smulders ("How I Met Your Mother", "Avengers") tragende Rollen. Schaut euch unten den Trailer für einen ersten Eindruck an und surft auf der offiziellen Facebook-Seite vorbei!

Zum Kinostart von "Jack Reacher: Kein Weg zurück" verlosen wir ein Highway-Emergency-Set und ein Hoody (s. Fotos). Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 1. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Jack Reacher", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!