07.11.2016 11:58

Broilers: "(sic!)"-Album kommt im Februar

Die neue Broilers-Platte: "(sic!)"

BROILERS veröffentlichen am 3. Februar 2017 ihr neues Album "(sic!)" über das bandeigene Label Skull & Palms Recordings. Der Ausdruck ist lateinisch und steht für "so (und nicht anders)“. Frontmann Sammy Amara über die Platte:



"Unser neues Album ist eine BROILERS-Best-Of geworden - mit Liedern, die noch keiner kennt. Ein Lieblingsalbum in Gründung! "(sic!)" zeigt uns, dass wir uns darüber einig sind, wie Punk für uns klingen soll, dass gewisse Dinge thematisiert werden müssen und still am Rand stehen immer die schlechteste Option ist. Die Band hat sich über die Jahre komplett freigeschwommen. Eine eigene Plattenfirma, ein ziemlich eigener Sound. Gemeckert wird eh, egal, wie man es macht. Also kann man es sich auch leicht machen, und einfach das tun, was man möchte. Das hat über 20 Jahre gut geklappt."



BROILERS live:



23.02.17 CH-Zürich - Volkshaus

25.02.17 CH-Bern - Bierhübeli

02.03.17 Münster - Halle Münsterland (Zusatzkonzert)

03.03.17 Münster - Halle Münsterland (ausverkauft)

04.03.17 Trier - Arena

07.03.17 Hannover - Swiss Life Hall

10.03.17 Berlin - Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)

11.03.17 Leipzig - Arena

16.03.17 Hamburg - Sporthalle

17.03.17 Hamburg – Sporthalle (Zusatzkonzert)

18.03.17 Rostock - Stadthalle

24.03.17 Erfurt - Messehalle

25.03.17 Köln - Lanxess Arena

31.03.17 AT-Wien - Gasometer

01.04.17 München - Zenith

06.04.17 Nürnberg - Arena

07.04.17 Stuttgart - Schleyer-Halle

08.04.17 Kempten - bigBOX

13.04.17 Bremen - ÖVB-Arena

15.04.17 Frankfurt - Festhalle



BROILRS Open Air 2017:



14.07.17 Dresden - Filmnächte Am Elbufer

15.07.17 Berlin - Wuhlheide