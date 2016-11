07.11.2016 11:36

Pantera: Rex Brown veröffentlicht erstes Soloalbum Anfang 2017

Hat wieder Spaß an der Musik: Rex Brown

Ex-PANTERA-/ex-DOWN-Bassist Rex Brown hat sein erstes Soloalbum fertig aufgenommen. Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres soll die Scheibe in den Läden stehen, auf der Brown sowohl den Tieftöner als auch die Gitarre bedient. Über die Entstehung des Langspielers verrät der Musiker:



"Vergangenen Sommer fuhr ich nach Nashville, wo ich einen guten Freund habe, der in seinem Zimmer sitzt und unglaubliches Zeug schreibt. Ich fand diese Aufnahme mit ungefähr 80 verschiedenen Riffs, und dann fingen wir an, Songs zusammenzubauen. Ich pendelte immer nach Nashville und zurück. Ich glaube das längste Mal am Stück war ich elf Tage da, um ein Gefühl für die Band zu bekommen. Ich genieße es, wieder Musik zu machen - das hat eine ganze Weile gedauert."