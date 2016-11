07.11.2016 11:24

Bullet For My Valentine zeigen 'Don't Need You'-Video

Hart und düster: 'Don't Need You' von Bullet For My Valentine

BULLET FOR MY VALENTINE packen ihren Clip zum Song 'Don't Need You' aus. Das Video wurde unter der Regie von Ville Juurikkala (u.a. NIGHTWISH, AMOPRHIS, MICHAEL MONROE) in einer Kirche gedreht. Sänger Matt Tuck kommentiert das Filmchen:



"Es ist heavy, es ist düster, es ist super episch, es ist typisch BULLET, und ich glaube, wenn die Leute den Song hören, drehen sie durch. Wir lieben das Ding, und ich denke, es ist ein Hinweis darauf, in welche Richtung sich die Band entwickeln wird."



Viel Spaß mit dem Video!