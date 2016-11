07.11.2016 10:58

Iron Maiden: Offizieller Ugly-Christmas-Sweater im Handel

Präsentieren ihren Weihnachtspulli: Iron Maiden

IRON MAIDEN haben zusammen mit Middle Of Beyond in alljährlicher Tradition einen schaurig-schönen Ugly-Christmas-Sweater für ihre Fans rausgebracht, in dessen Mittelpunkt natürlich Maskottchen Eddie steht. Ein Foto des Weihnachtspullis seht ihr nebenstehend.

Wer zu Weihnachten die Familie mit seinem Outfit beeindrucken (oder ärgern) möchte, kann das "schicke" Teil an dieser Stelle ordern. Frohes Fest!