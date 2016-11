07.11.2016 10:47

Sixx:A.M.: 'Barbarians (Prayers For The Blessed)' im Stream

Nahmen zwei Alben zur gleichen Zeit auf: Sixx:A.M.

SIXX:A.M. stellen euch ihren neuen Track 'Barbarians (Prayers For The Blessed)' im Stream vor. Am 18. November veröffentlichen Nikki Sixx, DJ Ashba und James Michael das dazugehörige Album "Vol. 2, Prayers For The Blessed", das zeitgleich mit dem bereits erschienenen "Vol. 1, Prayers For The Damned" aufgenommen wurde. "Wir haben uns wirklich gefunden, und das beeinflusst die Art und Weise, wie wir Songs schreiben", so Bassist Nikki Sixx. Wir sahen das Material wie ein großes Album, aber aus verschiedensten Gründen wussten wir, dass wir es auf zwei Platten veröffentlichen würden, also behandelten wir die Songs auch separat, so dass jedes Album für sich stehen würde. Ich glaube, "Vol. 2" ist mindestens genauso stark, wenn nicht sogar noch stärker als als "Vol. 1".



Die "Vol. 2, Prayers For The Damned"-Tracklist:



01. Barbarians (Prayers For The Blessed)

02. We Will Not Go Quietly

03. Wolf At Your Door

04. Maybe It's Time

05. The Devil's Coming

06. Catacombs

07. That's Gonna Leave a Scar

08. Without You

09. Suffocate

10. Riot In My Head

11. Helicopters